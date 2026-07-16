New York: sviluppi positivi per McKesson
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il distributore di prodotti farmaceutici, che tratta in rialzo del 5,44%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che McKesson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,57%, rispetto a +0,74% dell'indice del basket statunitense).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di McKesson. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 852,2 USD. Primo supporto visto a 815,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 791,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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