Milano 15:34
51.586 -1,50%
Nasdaq 15:34
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Dow Jones 15:34
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Londra 15:34
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Francoforte 15:34
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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media
Perde terreno l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 275,8 punti, ritracciando dell'1,30%.
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