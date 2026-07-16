Milano 12:04
52.212 -0,38%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 12:04
10.485 -0,29%
Francoforte 12:04
24.853 -0,59%

Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 276,83 punti.
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