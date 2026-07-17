Milano 9:56
52.062 -0,60%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:56
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24.834 -0,33%

Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Perde terreno l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che retrocede a 1.624,25 punti, ritracciando dell'1,23%.
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