New York: amplia l'ascesa Travelers Company
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia di assicurazioni americana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,71%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Travelers Company rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della big delle polizze assicurative è in rafforzamento con area di resistenza vista a 372 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 348,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 395,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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