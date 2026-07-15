New York: rosso per Travelers Company

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia di assicurazioni americana , che passa di mano con un calo del 2,64%.



La tendenza ad una settimana di Travelers Company è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo della big delle polizze assicurative confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 330,5 USD con primo supporto visto a 325,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 323,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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