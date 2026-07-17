New York: balza in avanti Allstate
(Teleborsa) - Scambia in profit la holding assicurativa, che lievita del 3,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Allstate evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Allstate rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Allstate. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 251,6 USD. Primo supporto visto a 245,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 242,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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