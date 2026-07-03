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Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: balza in avanti MERLIN Properties SOCIMI
Balza in avanti la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,57%.
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