New York: balza in avanti Hartford Financial Services Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo assicurativo , che lievita del 3,50%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Hartford Financial Services Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,1%, rispetto a -0,73% dell' indice del basket statunitense ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 143,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 138,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 135,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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