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New York: andamento rialzista per Hartford Financial Services Group

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Hartford Financial Services Group
Bene il gruppo assicurativo, con un rialzo del 3,50%.
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