New York: brillante l'andamento di Merck

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società chimico-farmaceutica , che tratta in utile del 2,68% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,78%, rispetto a +0,11% dell' indice americano ).





Tecnicamente, Merck è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 132,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 129. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 135,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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