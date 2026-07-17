New York: in calo Pentair

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di prodotti per il trattamento dell'acqua , che sta segnando un calo del 3,41%.



Lo scenario su base settimanale di Pentair rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Pentair mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 62,43 USD con area di resistenza individuata a quota 65,18. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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