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New York: netto calo registrato da Qnity Electronics

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Qnity Electronics
Scende sul mercato Qnity Electronics, che soffre con un calo del 7,58%.
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