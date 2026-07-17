New York: Netflix in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia attiva nel settore dei video on demand , che passa di mano in perdita del 10,59%.



La tendenza ad una settimana di Netflix è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo del provider di video online ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 67,35 USD. Primo supporto individuato a 65,35. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 69,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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