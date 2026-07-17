Milano 17:35
51.882 -0,94%
Nasdaq 19:52
28.766 -0,90%
Dow Jones 19:52
52.285 -0,51%
Londra 17:35
10.600 +0,27%
Francoforte 17:35
24.831 -0,34%

OPA Datalogic, adesioni salgono al 34,07%

Fintech
OPA Datalogic, adesioni salgono al 34,07%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa su Datalogic, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, risulta che oggi 17 luglio 2026 sono state presentate 382.463 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.519.493, pari al 34,0731% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Datalogic acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```