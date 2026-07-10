OPA Datalogic, le adesioni salgono al 2,08%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria totalitaria promossa su Datalogic
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, risulta che oggi 10 luglio 2026 sono state presentate 17.816 richieste di adesione.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 215.661, pari al 2,088% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Datalogic acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.