OPA Datalogic, le adesioni salgono al 2,21%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria totalitaria promossa su Datalogic
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, risulta che oggi 13 luglio 2026 sono state presentate 12.252 richieste di adesione.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 227.913, pari al 2,206% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026.Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Datalogic acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.