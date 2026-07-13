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OPA Datalogic, le adesioni salgono al 2,21%

Finanza
OPA Datalogic, le adesioni salgono al 2,21%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa su Datalogic, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, risulta che oggi 13 luglio 2026 sono state presentate 12.252 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 227.913, pari al 2,206% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Datalogic acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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