OPA Tinexta, adesioni poco mosse al 2,67%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa su Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 17 luglio 2026 sono state presentate 4.927 richieste di adesione.



Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 126.300, pari al 2,673% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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