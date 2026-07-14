OPA Tinexta, le adesioni salgono al 2,47%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria promossa su Tinexta
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 14 luglio 2026 sono state presentate 100.519 richieste di adesione.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 117.025, pari al 2,47% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026.Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.