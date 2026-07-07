OPA Tinexta, adesioni in rialzo allo 0,2%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa su Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 7 luglio 2026 sono state presentate 2.442 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 9.547, pari allo 0,202% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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