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OPA Tinexta, adesioni salgono allo 0,14%

Finanza
OPA Tinexta, adesioni salgono allo 0,14%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa su Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 2 luglio 2026 sono state presentate 4.713 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 6.624, pari allo 0,14% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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