Milano 12:57
52.018 -0,68%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 12:57
10.560 -0,11%
Francoforte 12:57
24.786 -0,52%

Petrolio a 80,5 dollari alle 11:30

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Petrolio a 80,5 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 80,5 dollari per barile alle 11:30.
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