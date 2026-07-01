Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Petrolio a 69,52 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 69,52 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 69,52 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```