Milano 15:35
51.575 -1,53%
Nasdaq 15:35
28.368 -2,27%
Dow Jones 15:35
52.069 -0,92%
Londra 15:35
10.537 -0,33%
Francoforte 15:35
24.733 -0,73%

Petrolio a 81,49 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 81,49 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 81,49 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```