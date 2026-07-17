Milano 17:35
51.882 -0,94%
Nasdaq 20:21
28.647 -1,30%
Dow Jones 20:21
52.236 -0,60%
Londra 17:35
10.600 +0,27%
Francoforte 17:35
24.831 -0,34%

Petrolio a 82,39 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 82,39 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 82,39 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```