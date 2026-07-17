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Piazza Affari: brusca correzione per l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: brusca correzione per l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata da dimenticare per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 38.735,75 punti, ritracciando dell'1,82%.
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