Milano 15:41
51.768 -0,22%
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Dow Jones 15:41
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Londra 15:41
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Piccolo passo in avanti per l'indice nipponico, che porta a casa un misero +0,26%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62.562,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 67.129,7. Il peggioramento del Nikkei 225 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60.984,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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