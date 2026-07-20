Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Piccolo passo in avanti per l'indice nipponico, che porta a casa un misero +0,26%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62.562,7. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 67.129,7. Il peggioramento del Nikkei 225 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60.984,4.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)