Milano 15:44
51.727 -0,30%
Nasdaq 15:44
28.999 +1,42%
Dow Jones 15:44
52.292 +0,28%
Londra 15:44
10.535 -0,62%
Francoforte 15:44
24.797 -0,14%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 24.562,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 24.562,24 in apertura.
Condividi
```