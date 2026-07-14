Milano 12:15
52.558 -0,48%
Nasdaq 13-lug
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Dow Jones 13-lug
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Londra 12:15
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Francoforte 12:16
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Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,35%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.091,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,35%
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,35% e archivia la seduta a 24.091,51 punti.
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