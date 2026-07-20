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Chiusura della Borsa di Tokyo

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Tokyo
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 20 luglio, il mercato di Tokyo è chiuso per la Giornata della Marina.

(Foto: Jill Wellington | Pixabay)
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