New York: balza in avanti Datadog
(Teleborsa) - Bene il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, con un rialzo del 3,31%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Datadog più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Datadog. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 271,7 USD. Primo supporto visto a 260. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 252,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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