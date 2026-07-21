Datadog scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datadog , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 260,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 248,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 244,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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