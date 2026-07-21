Limita le perdite Wall Street in attesa delle trimestrali tech

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,59%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l' S&P-500 , che chiude la giornata a 7.443 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,04%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l' S&P 100 (-0,11%).



Con la pubblicazione dei risultati trimestrali da parte di alcuni colossi tech questa settimana, gli operatori saranno alla ricerca di dettagli sulla spesa per l'intelligenza artificiale. Tra le grandi aziende che pubblicheranno i loro risultati questa settimana ci sono Alphabet, IBM e Tesla. General Motors e 3M pubblicheranno i loro risultati martedì mattina.



Telecomunicazioni (+0,74%) e energia (+0,55%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori sanitario (-1,15%), materiali (-0,94%) e beni industriali (-0,77%) sono stati tra i più venduti.



Al top tra i giganti di Wall Street, Microsoft (+2,20%), Salesforce (+1,77%), Chevron (+1,24%) e Amazon (+1,12%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Merck , che ha archiviato la seduta a -2,43%.



Spicca la prestazione negativa di Sherwin Williams , che scende del 2,33%.



Apple scende del 2,14%.



Calo deciso per Boeing , che segna un -2,13%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Atlassian (+3,41%), Axon Enterprise (+3,34%), Marvell Technology (+3,30%) e MicroStrategy Incorporated (+3,12%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Warner Bros Discovery , che ha archiviato la seduta a -3,59%.



Sotto pressione Tesla Motors , con un forte ribasso del 2,96%.



Soffre Palo Alto Networks , che evidenzia una perdita del 2,80%.



Preda dei venditori KLA-Tencor , con un decremento del 2,42%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Mercoledì 22/07/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,69 Mln barili)



Giovedì 23/07/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 208K unità)



Venerdì 24/07/2026

15:45 USA: PMI composito (preced. 51,9 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 51,2 punti)

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 53,9 punti)

16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -7,3%)

16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 604K unità; preced. 580K unità).

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