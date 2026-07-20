New York: movimento negativo per Intuit

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società produttrice di software finanziari , con una flessione del 3,09%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intuit più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società statunitense di software mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 285,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 279,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 292,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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