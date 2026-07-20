New York: performance negativa per Merck

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimico-farmaceutica , con una flessione dell'1,83%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Merck rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Merck mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 127,1 USD. Rischio di discesa fino a 124,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 130,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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