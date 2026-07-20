New York: si muove a passi da gigante MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda di analisi e business intelligence , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,43%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di MicroStrategy Incorporated che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 95,94 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 101,1. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 92,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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