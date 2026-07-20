Rheinmetall ordine da 100 milioni di euro dalle Forze Armate tedesche

(Teleborsa) - Rheinmetall ha annunciato di aver ricevuto un ordine del valore di 100 milioni di euro dalla Bundeswehr, le forze armate tedesche.



Il produttore tedesco di armi ha dichiarato lunedì che il contratto fornirà alle forze armate tedesche hardware aggiuntivo e servizi di supporto finalizzati alla digitalizzazione del parco veicoli, nell'ambito del progetto di digitalizzazione delle operazioni terrestri.



Con un potenziale finanziamento di miliardi di euro, si tratta di uno degli aggiornamenti più importanti mai realizzati dalle forze armate tedesche.



L'azienda ha precisato che il contraente è ARGE IT-Systemintegration, un consorzio composto da Rheinmetall Electronics e dalla società tedesca di tecnologia per la difesa Blackned.



"Attraverso la digitalizzazione completa di migliaia di veicoli e posti di comando, il programma pone le basi per capacità di comando e controllo integrate e all'avanguardia, nonché per l'interoperabilità con i partner della NATO", ha affermato l'azienda.

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