Rheinmetall, vale decine di milioni di euro la nuova commessa per munizioni in Ucraina

(Teleborsa) - Rheinmetall si è aggiudicata un contratto del valore di diverse decine di milioni di euro dall'Ucraina. Lo ha annunciato martedì il colosso tedesco della difesa.



Il valore del contratto sarà contabilizzato nel secondo trimestre del 2026 e la fornitura, comprendente proiettili di artiglieria e cariche di propellente, dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2027.



Intanto a Francoforte il titolo viaggia in rialzo di circa l'1,3%.

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