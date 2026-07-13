New York: violenta contrazione per Intel
(Teleborsa) - Retrocede molto il principale produttore di chip, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intel, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del colosso dei semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 101,7 USD con area di resistenza individuata a quota 105,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 100,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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