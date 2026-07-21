BCE, banche inaspriscono ulteriormente i criteri di concessione del credito alle imprese

Attesa stretta anche nel 3° trimestre

(Teleborsa) - Le banche dell'eurozona hanno segnalato un "moderato" inasprimento netto dei criteri di concessione del credito (linee guida interne delle banche o criteri di approvazione dei prestiti) per prestiti o linee di credito alle imprese nel secondo trimestre del 2026. Lo rileva la Banca centrale europea (BCE) nel bank lending survey (BLS) per il mese di luglio 2026.



Le banche hanno inoltre segnalato un inasprimento sia per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di immobili che per il credito al consumo e altri finanziamenti alle famiglie. Per le imprese, l'inasprimento netto è risultato inferiore alle aspettative delle banche nel ciclo precedente, con i rischi percepiti per le prospettive economiche e la minore propensione al rischio delle banche che sono rimasti i principali fattori che hanno contribuito all'inasprimento, poiché le banche continuano a prestare molta attenzione ai rischi legati agli sviluppi geopolitici ed energetici. Le banche hanno anche segnalato un inasprimento netto degli standard di credito per i mutui ipotecari e il credito al consumo. In entrambi i casi, la minore propensione al rischio delle banche e la maggiore percezione del rischio sono stati i principali fattori determinanti dell'inasprimento.



Per il terzo trimestre del 2026, le banche prevedono un ulteriore inasprimento degli standard di credito in tutte le categorie di prestiti, si legge nel sondaggio della BCE.



Tra i dati interessanti, le banche hanno segnalato un aumento netto della quota di richieste di prestito respinte per tutte le categorie di mutuatari. L'aumento netto è stato maggiore per il credito al consumo rispetto ai prestiti alle imprese e ai mutui ipotecari.



Nel secondo trimestre del 2026, le banche dell'area euro hanno segnalato un lieve aumento netto della domanda di prestiti o linee di credito alle imprese, in linea con le modeste variazioni nette osservate a partire dalla metà del 2024. L'aumento netto si è discostato dalle aspettative delle banche, espresse nel precedente sondaggio, di una marcata diminuzione. La domanda di prestiti è stata sostenuta da una maggiore richiesta di scorte e capitale circolante, dalla domanda di investimenti fissi da parte delle grandi imprese e da altre esigenze di finanziamento legate al rifinanziamento e alla ristrutturazione del debito. Le banche hanno segnalato un aumento della domanda per soddisfare il fabbisogno di liquidità, ma hanno ritenuto che il quadro generale rimanesse eterogeneo e dipendente dai futuri sviluppi geopolitici.



La domanda di mutui ipotecari è diminuita in modo significativo, sebbene in misura leggermente inferiore rispetto alle previsioni delle banche per il trimestre precedente. Il deterioramento della fiducia dei consumatori e le variazioni dei tassi di interesse sono stati i principali fattori che hanno frenato la domanda di mutui ipotecari, con un ulteriore impatto negativo dovuto al peggioramento delle prospettive del mercato immobiliare.

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