BCE, Banca centrale Islanda aderisce a sistema TARGET

(Teleborsa) - La BCE e la banca centrale islandese (Seolabanki Islands) hanno firmato un accordo per l'adesione al sistema europeo di regolamento istantaneo dei pagamenti TARGET (TIPS), il sistema di regolamento dei pagamenti al dettaglio che consente alle banche e ad altri fornitori di servizi di pagamento di offrire ai propri clienti trasferimenti di fondi in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno.



A partire dal 2028, sarà possibile convertire istantaneamente in moneta della banca centrale i pagamenti in corone islandesi. La valuta islandese sarà la quinta valuta disponibile per il regolamento istantaneo dei pagamenti al dettaglio tramite i servizi TARGET della BCE, unendosi a Euro, Corona svedese, Corona danese - già disponibili per il regolamento dei pagamenti tramite TIPS - e Corona norvegese entrerà a far parte del sistema nel 2028.



"Siamo lieti che un numero sempre maggiore di paesi europei, anche al di fuori dell'Unione Europea, aderisca ai servizi TARGET dell'Eurosistema", ha dichiarato la Presidente della BCE Christine Lagarde dopo la firma dell'accordo, agigungendo che questo "rafforza l'integrazione delle infrastrutture finanziarie europee, sostiene la sua autonomia strategica, genera economie di scala e consolida le relazioni economiche".



Asgeir Jonsson, Governatore di Seolabanki Islands ha parlato di un "passo importante per modernizzare il panorama dei pagamenti in Islanda e garantirne la sostenibilità futura”. ". “L'adesione a TIPS - ha aggiunto - rafforzerà sia la sicurezza che l'efficienza dei pagamenti istantanei in Islanda. Migliorerà la resilienza della nostra infrastruttura di pagamento e allineerà i nostri processi di pagamento alle prassi SEPA, consentendo al contempo all'Islanda di beneficiare della portata e dell'esperienza dei Servizi TARGET dell'Eurosistema”.



I servizi TARGET sono sviluppati e gestiti dalla BCE e si basano sulla moneta della banca centrale per facilitare i trasferimenti tra banche, imprese e privati. Sono progettati per gestire transazioni in valute diverse dall'euro.

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