Klaro, aumento di capitale da 3 milioni di euro interamente sottoscritto da 360 Capital

(Teleborsa) - Klaro, piattaforma italiana AI che facilita l'accesso al credito e migliora la gestione della liquidità delle piccole imprese italiane, ha effettuato un aumento di capitale da 3 milioni di euro interamente sottoscritto dal fondo di venture capital internazionale 360 Capital tramite il fondo 360 Digitaly. L'operazione è stata condotta con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital SGR attraverso il Digital Transition Fund - PNRR.



L'operazione giunge a pochi mesi dal lancio della piattaforma, guidata da Andrea Mignanelli e Paolo Verì. I fondi saranno utilizzati per continuare a sviluppare l'infrastruttura basata sull'Intelligenza Artificiale, rendendola sempre più efficace e di immediato utilizzo per imprenditori e filiera del credito: confidi, mediatori, banche e fondi di private debt. Grazie all'uso estensivo e controllato dell'AI e alla disponibilità di fonti dati certe (Cassetto Fiscale, Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Camera di Commercio, INPS, Centrale Rischi e Conti Correnti), Klaro velocizza la richiesta di finanziamenti attraverso la raccolta di tutti gli elementi necessari per l'istruttoria creditizia, generando un profilo certificato e aggiornato, il Klaro Profile, che aumenta la consapevolezza finanziaria degli imprenditori e facilita il dialogo con la filiera del credito. Questo consente a banche e intermediari di effettuare istruttorie sicure in pochi minuti, invece che in settimane.



"Dal 2014 ad oggi i crediti bancari verso le piccole imprese sono passati da 170 miliardi a 95 miliardi di euro, cioè il 45% in meno - afferma Andrea Mignanelli, presidente di Klaro - E ciò a fronte di un sistema imprenditoriale che si è dimostrato molto resiliente nella serie di crisi che si sono susseguite in questi 10 anni. Con Klaro vogliamo superare questo "market failure": imprese in salute che hanno bisogno di credito per crescere e banche che vogliono investire ma non hanno gli elementi per decidere a causa dell'asimmetria informativa e della complessità amministrativa e regolamentare. Stiamo rendendo questo processo semplice e sicuro: dati certi, aggiornati e completi per le banche, trasparenza controllata per gli imprenditori, che possono anche migliorare la gestione della propria liquidità attraverso un unico cruscotto".

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