Sangalli su relazione Patuelli: “banche solide e credito alle imprese, così si sostiene economia reale”

(Teleborsa) - “Condividiamo la necessità di avere banche solide patrimonialmente perché questo rappresenta un presupposto indispensabile per sostenere famiglie e imprese, soprattutto in una fase segnata da forti incertezze geopolitiche ed economiche". Lo ha detto il presidente di Confcom, Carlo Sangalli, sulla relazione del presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, all’assemblea dell’Associazione.sottolineando che "è altrettanto cruciale che il credito raggiunga anche le imprese meritevoli che incontrano difficoltà di accesso ai finanziamenti per fallimenti di mercato, orientando sempre meglio gli strumenti di garanzia pubblica, nella direzione indicata dal Governatore Panetta richiamata nella relazione odierna"





"Un sistema bancario forte, competitivo e vicino all’economia reale è un fattore essenziale per la crescita del Paese”, ha concluso.

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