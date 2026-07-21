Milano
17:35
52.285
+0,81%
Nasdaq
19:17
29.166
+1,96%
Dow Jones
19:17
52.289
+0,87%
Londra
17:35
10.586
+0,58%
Francoforte
17:35
25.011
+0,66%
Martedì 21 Luglio 2026, ore 19.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,28% alle 16:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,28% alle 16:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 52.009,79 punti
In breve
,
Finanza
21 luglio 2026 - 16.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Milano, in progresso dello 0,28% alle 16:00, tratta a 52.009,79 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,39% alle 10:30
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,46% alle 10:30
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,63% alle 13:00
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,66% alle 13:00
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,81%
Altre notizie
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,23% alle 16:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,54% alle 10:30
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,23% alle 16:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,21% alle 16:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,64% alle 16:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,52% alle 13:00
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto