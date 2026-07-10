Milano 10:33
52.602 +0,42%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
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Londra 10:33
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Francoforte 10:33
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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,46% alle 10:30

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 52.620,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,46% alle 10:30
Milano, in progresso dello 0,46% alle 10:30, tratta a 52.620,93 punti.
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