Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:18
29.170 +1,98%
Dow Jones 19:18
52.284 +0,86%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,63% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 52.191,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,63% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,63% alle 13:00, tratta a 52.191,11 punti.
Condividi
```