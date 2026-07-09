Milano 13:22
52.201 +0,74%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 13:23
10.418 -0,67%
Francoforte 13:22
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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,66% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 52.159,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,66% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,66% alle 13:00, tratta a 52.159,63 punti.
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