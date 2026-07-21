Milano 20-lug
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Dow Jones 20-lug
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Londra 20-lug
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,03%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.150,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,03%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,03% e archivia gli scambi a 25.150,75 punti.
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