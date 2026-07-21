Francoforte: movimento negativo per Gerresheimer
(Teleborsa) - Sottotono la società di packaging, che passa di mano con un calo del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di contenitori. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Gerresheimer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 27,93 Euro. Primo supporto a 27,43. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 27,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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