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Francoforte: scambi al rialzo per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Gerresheimer
Scambia in profit la società di packaging, che lievita del 2,16%.
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